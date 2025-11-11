FURUSATO Maruka legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

FURUSATO Maruka hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16,75 JPY. Im Vorjahresviertel hatte FURUSATO Maruka 45,23 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,96 Prozent auf 37,44 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 41,12 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at