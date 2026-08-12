FURUSATO Maruka öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

FURUSATO Maruka hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 14,61 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 17,84 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat FURUSATO Maruka im vergangenen Quartal 40,81 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FURUSATO Maruka 38,55 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at