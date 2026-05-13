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13.05.2026 06:31:29
FURUSATO Maruka: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
FURUSATO Maruka gab am 11.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 25,85 JPY, nach 23,60 JPY im Vorjahresvergleich.
FURUSATO Maruka hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 41,70 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 41,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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