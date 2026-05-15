FURUYA METAL: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

FURUYA METAL hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 271,45 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FURUYA METAL 63,28 JPY je Aktie eingenommen.

FURUYA METAL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,83 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 120,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at