FURUYA METAL hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

FURUYA METAL lud am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 109,09 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 92,31 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 20,70 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 60,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

