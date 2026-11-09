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09.11.2026 06:31:29
FURUYA METAL präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
FURUYA METAL hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 360,31 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FURUYA METAL 94,76 JPY je Aktie verdient.
Beim Umsatz wurden 37,58 Milliarden JPY gegenüber 23,20 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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