FURYU: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

FURYU hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 23,06 JPY, nach 25,02 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,26 Milliarden JPY – ein Plus von 16,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FURYU 11,38 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at