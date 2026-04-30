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30.04.2026 06:31:29
Fuse Battery Metals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Fuse Battery Metals hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 CAD gegenüber -0,120 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,030 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,130 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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