Fusemachines gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Fusemachines gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,15 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,790 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at