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11.05.2026 06:31:29
Fushiki Kairiku Unso: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Fushiki Kairiku Unso hat am 08.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 98,34 JPY gegenüber 55,77 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 3,48 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fushiki Kairiku Unso 3,36 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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