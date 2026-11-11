Fushiki Kairiku Unso präsentierte Quartalsergebnisse

Fushiki Kairiku Unso hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 87,44 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 100,34 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,57 Prozent auf 3,38 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Fushiki Kairiku Unso 3,54 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at