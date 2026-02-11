|
Fushiki Kairiku Unso: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Fushiki Kairiku Unso gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 101,55 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 83,37 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 3,63 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,34 Milliarden JPY umgesetzt.
