12.11.2025 06:31:28
Fushiki Kairiku Unso: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Fushiki Kairiku Unso stellte am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 100,34 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 84,32 JPY je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden 3,54 Milliarden JPY gegenüber 3,19 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
