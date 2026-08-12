Fushiki Kairiku Unso zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fushiki Kairiku Unso hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 17,88 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fushiki Kairiku Unso 40,34 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 3,74 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fushiki Kairiku Unso 3,56 Milliarden JPY umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 318,11 JPY, nach 263,80 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,45 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 14,39 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at