Fushun Special Steel legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fushun Special Steel lud am 24.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,07 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Fushun Special Steel ein EPS von -0,060 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,90 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 8,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,76 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at