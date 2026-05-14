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14.05.2026 06:31:29
Fusic legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Fusic lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 21,98 JPY. Im Vorjahresviertel waren 51,59 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 522,9 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 687,1 Millionen JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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