Fusic öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fusic veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 32,00 JPY gegenüber 35,65 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,79 Prozent auf 625,6 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 493,4 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 43,59 JPY gegenüber 152,15 JPY je Aktie im Vorjahr.

Der Jahresumsatz wurde auf 2,41 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,95 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at