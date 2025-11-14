Fusic veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Fusic hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 31,43 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 17,85 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 532,3 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 441,3 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at