Fusion Gold öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fusion Gold hat sich am 01.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Umsatz lag bei 15,1 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 10,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

