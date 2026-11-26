Fusion Gold veröffentlichte am 24.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite standen 20,5 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,1 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at