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26.11.2026 06:31:29
Fusion Gold präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Fusion Gold veröffentlichte am 24.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Auf der Umsatzseite standen 20,5 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,1 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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