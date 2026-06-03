Fusion Gold stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fusion Gold hat am 01.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,03 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28,6 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 55,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fusion Gold einen Umsatz von 18,4 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at