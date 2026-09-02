Fusion Gold vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Fusion Gold hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fusion Gold ein EPS von -0,020 CAD je Aktie vermeldet.

Fusion Gold hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27,0 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 77,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at