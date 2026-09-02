|
02.09.2026 06:31:29
Fusion Gold vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Fusion Gold hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fusion Gold ein EPS von -0,020 CAD je Aktie vermeldet.
Fusion Gold hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27,0 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 77,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!