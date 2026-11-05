Fusion Micro Finance gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fusion Micro Finance veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,35 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,690 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,86 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,33 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at