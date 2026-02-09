Fusion Micro Finance öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fusion Micro Finance hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,05 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -69,220 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Fusion Micro Finance mit einem Umsatz von insgesamt 4,24 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,83 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 12,11 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at