Fusion Micro Finance: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Fusion Micro Finance präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,69 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fusion Micro Finance -29,360 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 38,51 Prozent zurück. Hier wurden 4,33 Milliarden INR gegenüber 7,04 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

