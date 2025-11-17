Fusion Partners mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fusion Partners gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 4,88 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,480 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,31 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,86 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,23 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at