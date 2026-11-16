Fusion Partners verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fusion Partners stellte am 14.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,29 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -4,880 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2,46 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fusion Partners 1,86 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at