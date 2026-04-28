Bertelsmann Aktie
WKN DE: 522994 / ISIN: DE0005229942
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28.04.2026 14:00:00
Fusion von BMG und Concord: Bertelsmann formt eines der weltgrößten Musikunternehmen
Bertelsmann-Tochter BMG fusioniert mit dem Konkurrenten Concord. So soll ein neuer Milliarden-Musikkonzern entstehen mit Sitz in den USA.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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