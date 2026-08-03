T-Mobile US Aktie

T-Mobile US für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.08.2026 10:51:40

Fusion von T-Mobile US und Deutsche Telekom gerät ins Stocken - Bericht

DOW JONES--Führungskräfte von T-Mobile US haben ihrem Mehrheitsaktionär Deutsche Telekom laut einem Medienbericht mitgeteilt, dass sie eine 300 Milliarden US-Dollar schwere Fusion der beiden Unternehmen nicht mehr unterstützen. Als Gründe nannten sie Bedenken von Aktionären sowie potenzielle regulatorische Hürden, wie die Nachrichtenplattform Semaphore unter Berufung auf informierte Personen berichtet.

Einige der Minderheitsaktionäre von T-Mobile US, im Allgemeinen große institutionelle Investoren, hätten dem Unternehmen mitgeteilt, dass sie sich einer Fusion mit der Deutschen Telekom entgegenstellen würden. Der deutsche DAX-Konzern wächst langsamer als seine amerikanische Tochtergesellschaft.

Ein Sprecher der Deutschen Telekom lehnte auf Nachfrage von Dow Jones eine Stellungnahme zu dem Bericht ab. Bei T-Mobile US war kurzfristig niemand für eine Stellungnahme zu erreichen. Gegenüber Semaphore wollte ein Sprecher von T-Mobile US keinen Kommentar zu dem Bericht abgeben. Das US-Finanzministerium war zunächst nicht zu erreichen.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2026 04:51 ET (08:51 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu T-Mobile US

mehr Nachrichten

Analysen zu T-Mobile US

mehr Analysen
27.07.26 T-Mobile US Buy UBS AG
27.07.26 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
24.07.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 T-Mobile US Outperform RBC Capital Markets
13.07.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

T-Mobile US 150,02 0,74% T-Mobile US

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
02.08.26 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt deutlich zu -- DAX markiert Rekordhoch -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot - KOSPI bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichnen am Montag Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten am Montag mehrheitlich tiefer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen