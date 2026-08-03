Fusion von T-Mobile US und Deutsche Telekom gerät ins Stocken - Bericht

DOW JONES--Führungskräfte von T-Mobile US haben ihrem Mehrheitsaktionär Deutsche Telekom laut einem Medienbericht mitgeteilt, dass sie eine 300 Milliarden US-Dollar schwere Fusion der beiden Unternehmen nicht mehr unterstützen. Als Gründe nannten sie Bedenken von Aktionären sowie potenzielle regulatorische Hürden, wie die Nachrichtenplattform Semaphore unter Berufung auf informierte Personen berichtet.

Einige der Minderheitsaktionäre von T-Mobile US, im Allgemeinen große institutionelle Investoren, hätten dem Unternehmen mitgeteilt, dass sie sich einer Fusion mit der Deutschen Telekom entgegenstellen würden. Der deutsche DAX-Konzern wächst langsamer als seine amerikanische Tochtergesellschaft.

Ein Sprecher der Deutschen Telekom lehnte auf Nachfrage von Dow Jones eine Stellungnahme zu dem Bericht ab. Bei T-Mobile US war kurzfristig niemand für eine Stellungnahme zu erreichen. Gegenüber Semaphore wollte ein Sprecher von T-Mobile US keinen Kommentar zu dem Bericht abgeben. Das US-Finanzministerium war zunächst nicht zu erreichen.

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August 03, 2026 04:51 ET (08:51 GMT)