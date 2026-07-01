Helvetia Baloise Aktie
WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201
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01.07.2026 18:00:13
Fusionen der Schweizer Versicherungsgesellschaften der Helvetia Baloise Gruppe vollzogen
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Helvetia Baloise Holding AG
/ Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Die Fusionen der Schweizer Versicherungsgesellschaften der Helvetia Baloise Gruppe sind im Handelsregister eingetragen und damit rechtswirksam vollzogen.
Wie am 30. Juni 2026 kommuniziert, hatte die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA die Zusammenschlüsse der Schweizer Versicherungsgesellschaften der Helvetia Baloise Gruppe genehmigt. Mit dem Eintrag im Handelsregister sind die Fusionen nun vollzogen und per 1. Juli 2026 wirksam geworden.
Die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG und die Baloise Versicherung AG wurden zur Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG zusammengeführt. Gleichzeitig wurden die Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG und die Baloise Leben AG zur Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG fusioniert.
Über Helvetia Baloise
Haftungsausschluss
Dieses Dokument kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen im Zusammenhang mit der Helvetia Baloise Gruppe enthalten, die naturgemäss mit allgemeinen wie auch spezifischen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, und es besteht die Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraussagen, Pläne und anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen als unzutreffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den Plänen, Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2) Entwicklung der Finanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze und Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken, (6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7) Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9) Erneuerungs- und Verfallsraten von Policen sowie (10) Realisierung von Skalen- und Verbundeffekten. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf Informationen, die der Helvetia Baloise Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen; die Helvetia Baloise Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Helvetia Baloise Holding AG
|Aeschengraben 21
|4001 Basel
|Schweiz
|Internet:
|www.helvetia-baloise.com
|ISIN:
|CH0466642201
|Valorennummer:
|46664220
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2358288
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2358288 01.07.2026 CET/CEST
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