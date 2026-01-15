Morgan Stanley Aktie
WKN: 885836 / ISIN: US6174464486
15.01.2026 15:42:54
Fusionen und Übernahmen: Goldman Sachs und Morgan Stanley verdienen prächtig
Die Euphorie über KI ist groß, die Fed senkt die Zinsen und die Auflagen werden lockerer - Unternehmen kaufen wieder verstärkt zu. Das sind gute Zeiten für die großen Bankhäuser. In den USA melden nun zwei Branchenriesen volle Kassen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
