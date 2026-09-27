Telefonica Aktie
WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18
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28.09.2026 00:52:32
Fusionsgerüchte um O2 und 1&1: Telefonica-Deutschland-Chef hält vier Mobilfunknetze für überflüssig
Die Telekom, Vodafone, 1&1 und Telefonica betreiben in Deutschland eigene Mobilfunknetze. Der neue Telefonica-Deutschland-Chef hält das für "innovations- und investitionsfeindlich" und verweist ins europäische Ausland, wo es weniger Netzbetreiber gibt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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