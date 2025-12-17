HOLLYWOOD Aktie
ISIN: PLHOLWD00017
|
17.12.2025 14:27:35
Fusionskrimi in Hollywood: Warner rät Aktionären von Annahme des Paramount-Angebots ab
Netflix will den Filmgiganten Warner Bros. übernehmen. Doch ein Investorenkonsortium um den Konkurrenten Paramount gibt ein höheres, feindliches Übernahmeangebot ab. Das Management von Warner warnt nun die Anteilseigner eindringlich, nicht darauf einzugehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
