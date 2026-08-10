FUSO CHEMICAL: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

FUSO CHEMICAL gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 63,22 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 29,36 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,30 Prozent auf 22,82 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,66 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at