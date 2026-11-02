FUSO CHEMICAL öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

FUSO CHEMICAL präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 47,01 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FUSO CHEMICAL 35,68 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 22,78 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FUSO CHEMICAL 19,05 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at