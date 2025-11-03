FUSO CHEMICAL: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

FUSO CHEMICAL hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 107,05 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 77,26 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat FUSO CHEMICAL mit einem Umsatz von insgesamt 19,05 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,95 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at