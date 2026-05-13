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13.05.2026 06:31:29
FUSO CHEMICAL: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
FUSO CHEMICAL äußerte sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 34,23 JPY, nach 23,19 JPY im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FUSO CHEMICAL in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,00 Milliarden JPY im Vergleich zu 17,08 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
FUSO CHEMICAL hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 135,28 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 109,89 JPY je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,68 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 76,93 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 69,50 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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