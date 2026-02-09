FUSO CHEMICAL: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

FUSO CHEMICAL hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 108,02 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 101,01 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 20,22 Milliarden JPY gegenüber 17,66 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at