FUSO DENTSU: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

FUSO DENTSU hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 34,73 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FUSO DENTSU 75,55 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15,90 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,75 Milliarden JPY.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 252,35 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 216,89 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 63,20 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte FUSO DENTSU einen Umsatz von 54,68 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at