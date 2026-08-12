FUSO DENTSU veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

FUSO DENTSU hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 12,78 JPY, nach 10,96 JPY im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,19 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 10,82 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at