Fuso Pharmaceutical Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Fuso Pharmaceutical Industries hat am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 43,26 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fuso Pharmaceutical Industries 105,70 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 15,73 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,12 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at