Fuso Pharmaceutical Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Fuso Pharmaceutical Industries hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 75,30 JPY gegenüber 54,14 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,50 Prozent auf 16,05 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at