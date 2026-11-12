Fuso Pharmaceutical Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fuso Pharmaceutical Industries hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 46,73 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 43,26 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,35 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,73 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at