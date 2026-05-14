Fuso Pharmaceutical Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Fuso Pharmaceutical Industries hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 38,39 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -666,210 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,04 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 13,90 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 235,63 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -384,950 JPY je Aktie generiert.

Fuso Pharmaceutical Industries hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 62,31 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 60,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at