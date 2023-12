Fußball-EM: 10 000 Sitzplätze mehr pro Tag im Bahn-Fernverkehr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn wird während der Fußball-Heim-Europameisterschaft im kommenden Jahr rund um die Spieltage 10 000 zusätzliche Sitzplätze pro Tag im Fernverkehr anbieten. "Für die nachhaltige EM wird bei uns im kommenden Jahr alles rollen, was rollen kann", sagte Michael Peterson, im Bahn-Vorstand zuständig für den Personenverkehr, am Freitag einer Mitteilung.

Zur Einordnung: In einem zwölfteiligen Zug der neuen Baureihe ICE 4 gibt es 830 Sitzplätze, in einem 13-teiligen 918. Die Bahn rechnet laut Mitteilung mit Zehntausenden zusätzlichen Reisenden in den Zügen zu den Austragungsorten. Die Angebotssteigerung soll nicht zuletzt mit den Zügen gelingen, die in den vergangenen Monaten an die DB ausgeliefert wurden. "Allein in diesem Jahr haben wir jeden Monat drei fabrikneue ICE bekommen", sagte Peterson.

Wer eine Eintrittskarte zu einem EM-Spiel besitzt und innerhalb Deutschlands fährt, kann die Bahn zu einem ermäßigten Preis nutzen. Hin- und Rückfahrt zum jeweiligen Spiel kosten dann pro Strecke 29,90 Euro. Die Fahrscheine können ab dem 17. Januar gebucht werden./nif/DP/jha