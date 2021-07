Fußball: Länderporträt England - Aufbruchstimmung nach Pandemieschock

Während der britische Finanzminister Rishi Sunak via BBC-Radio vor dem EM-Endspiel die Wirtschaft des Königreichs trotz Coronapandemie und Delta-Variante im Aufwind sieht, warnt der Wirtschaftswissenschaftler und Direktor des National Institute of Economic and Social Research, Jagjit Chadha, vor zu frühem Optimismus. "Es ist noch viel zu früh, um die Korken knallen zu lassen", so Chadha.

Der britische Finanzminister sieht positive Effekte durch den Erfolg des britischen Fußballteams. "Das Konsumentenvertrauen ist schon wieder auf Vorkrisenniveau und Dinge, die uns ein gutes Gefühl geben, sind gut für die Wirtschaft", so Sunak. Ökonom Chadha sieht noch mehr wirtschaftliche Herausforderungen. Vor nicht allzu langer Zeit sei es nur darum gegangen, wie und wann das Land den Brexit vollziehe und was dieser für die Wirtschaft bedeute, sagte der Wissenschafter. Jetzt suche Großbritannien den Exit aus der Covid-Krise und kämpft "mit klaffenden Lücken im Human- und Sachkapital".

Wenn England am kommenden Sonntag im EM-Endspiel auf Italien trifft, begegnen einander zwei von der Coronapandemie wirtschaftlich hart getroffene Länder. Das AußenwirtschaftsCenter der Wirtschaftskammer in London fasst den britischen Pandemie-Schock in einem Bericht wie folgt zusammen: "Ein kaputtgespartes Gesundheitssystem, die sehr hohe Bevölkerungsdichte (in England viereinhalbmal so hoch wie in Österreich), soziale Ungleichgewichte (Armutsinfektion) und massive politische Versäumnisse sorgten in der Erstphase der Pandemie für die höchste 'excess mortality' Europas und erzwangen lange andauernde Betriebsschließungen auch in Industrie und Bauwirtschaft."

Und die "Financial Times" titelte kürzlich: "Nervosität über neue Covid-Welle bremst britische Wirtschaftserholung". Die Google-Mobilitätsdaten für Juni zeigen, dass die Zahl der Besuche in britischen Lebensmittelgeschäften, Einzelhandelsgeschäften und Freizeitzentren in den letzten Wochen zurückgegangen ist, nachdem sie seit dem Tiefpunkt im Jänner stark angestiegen war, als die Beschränkungen in Großbritannien schrittweise aufgehoben wurden. Ein Sieg im EM-Finale könnte den Briten Mut machen und den Konsum ankurbeln.

Trotz merkbarer Aufbruchsstimmung und einzelner optimistischer Prognosen hat die britische Volkswirtschaft einige Altlasten": 2020 sank die Wirtschaftsleistung um 9,9 Prozent. Die Wachstumserwartungen von jeweils über 5 Prozent im Jahr 2021 und 2022, lassen ein Aufschließen zum Vorkrisenniveau von 2019 - anders als am Kontinent - erst für 2023 erwarten. Dabei erschweren auch die Negativeffekte des endgültigen Abgangs aus EU-Zollunion und Binnenmarkt den Rückweg in die volkswirtschaftliche Gewinnzone.

Gleichzeitig bleibt das Vereinigte Königreich der zweitgrößte Markt Europas, Technologieführer bei Zukunftsthemen wie Künstliche Intelligenz oder Cybersecurity und damit ein ergiebiger Wissens- und Kooperationsknoten für Tech-Firmen und Start-ups, sowie ein Sprungbrett für Beteiligungen an internationalen Projekten.

Großbritannien versucht, nach dem Brexit nun die eigene Wirtschaft stark zu pushen. Unter anderem wird der Börse-Standort London forciert. Mit unterschiedlichen Maßnahmen werden Unternehmen an die Themse gelockt, weg von Frankfurt am Main. Bei den Verhandlungen zur globalen Mindeststeuer für Konzerne habe Großbritannien auf eine Sonderregelung für seine Finanzdienstleister gepocht, und die OECD habe die Argumente für eine Ausnahmegenehmigung akzeptiert, berichtete die "Financial Times" am Mittwoch.

Was Digitalisierung und Start-ups betrifft, haben die Briten im Vergleich zur EU jedenfalls die Nase vorne, sagt der Wirtschaftsnobelpreisträger Bengt Holström, Professor am Massachusetts Institute of Technology (MIT): "Unter den Top 100 Start-ups weltweit sind nur zwei in der EU - eines in Estland und eines in Schweden. Das Vereinigte Königreich hat neun Top Start-ups, es ist in dieser Hinsicht dynamischer als die Europäische Union", so Holström kürzlich.

(Schluss) cho/cri