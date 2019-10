Fußball soll MagentaTV-Wachstum bei Deutsche Telekom ankurbeln

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Telekom will das Wachstum ihrer Fernsehplattform MagentaTV ankurbeln. Aktuell hat sie 3,5 Millionen Kunden. "Fünf Millionen wollen wir erreichen. In zwei bis drei Jahren könnten wir dort sein", sagte Deutschlandvorstand Dirk Wössner der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Montagsausgabe). Dafür investiere der Konzern in technische Innovationen und exklusive Inhalte.

"Deshalb sind auch die Bundesligarechte generell interessant für uns und unsere Zuschauer. Wie wir konkret mit der Vergabe im kommenden Jahr umgehen, werden wir sehen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel auch über Kooperationen", sagte Wössner.

Die Deutsche Telekom hatte sich jüngst die Medienrechte für die Uefa Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland gesichert. Die Vereinbarung mit dem kontinentalen Fußballverband beinhalte die exklusiven Verwertungsrechte für alle 51 Spiele, teilte der DAX-Konzern am 23. Oktober mit. Die Partien sollen über die TV- und Streaming-Plattformen des Konzerns angeboten werden, die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie weitere Spiele sollen frei empfangbar sein. Die Telekom hält außerdem die Sportrechte für die Basketball-Bundesliga, die Deutsche Eishockey Liga und die 3. Fußballliga.

