Fußball-WM und US-Geschäft kurbeln Flutter-Umsatz an - Weiter Verluste

DUBLIN (dpa-AFX) - Der irische Glücksspiel- und Sportwettenanbieter Flutter (Flutter Entertainment) wächst dank eines boomenden US-Geschäfts weiter rasant. Aber auch in anderen Märkten wie in Großbritannien oder Irland konnte der Konzern vor allem auch dank der Fußball-Weltmeisterschaft am Ende des Jahres bei der Zahl der Kunden und Umsatz deutlich zulegen. Da vor allem die Expansion in den USA viel Geld kostet, konnte Flutter den bereinigten operativen Gewinn nur leicht steigern, wie das im EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) notierte Unternehmen am Donnerstag in Dublin mitteilte. Unter dem Strich stand wegen einer Abschreibung weiter ein Minus in der Gewinn- und Verlustrechnung. Zum Handelsstart verlor die Aktie über 6 Prozent.

Der Umsatz legte um 27 Prozent auf 7,7 Milliarden Pfund (8,7 Mrd Euro) zu, wie es weiter hieß. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zog um vier Prozent auf etwas mehr als eine Milliarde Pfund an. Umsatz und operatives Ergebnis fielen im Großen und Ganzen so aus, wie Experten es erwartet hatten. Das US-Geschäft war dabei operativ weiter im Minus, soll aber im laufenden Jahr profitabel werden. Den Nettoverlust verringerte das Unternehmen von 412 auf 305 Millionen Pfund./zb/nas/stk