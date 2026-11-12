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12.11.2026 06:31:28
Futaba: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Futaba lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Futaba hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,06 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,220 JPY je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat Futaba 11,39 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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