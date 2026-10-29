Futaba Industrial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Futaba Industrial hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Futaba Industrial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 23,21 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 42,18 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Futaba Industrial im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 175,95 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 165,56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at